Fonseca sulla situazione classifica: «Anche dove siamo noi c'è pressione. Io qui sono un esperto...»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro l’Empoli a San Siro. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

MAGGIORE PRESSIONE ESSENDO DIETRO IN CLASSIFICA – «Per questo dico che sono esperto, non sono stato ancora lì su (sorride, ndr). È difficile per la squadre che sono indietro, la pressione di vincere è molto meglio. C’è comunque sempre pressione. La squadra che è prima, il Napoli ora sente grande pressione: c’è sempre pressione. Magari per me ora è una pressione diversa da quella del Napoli. Qui si lavora tanto ma io dormo sempre molto bene. Non dormo tante ore, ma le ore che dormo le dormo molto bene. Ho un bambino di un anno… È l’unica forma di non dormire bene (sorride, ndr)».

LA CONFERENZA STAMPA INTREGRALE DI PAULO FONSECA