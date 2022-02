Fondazione Milan: Baresi presente all’evento ‘Costruire Futuro, Insieme’

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi si è tenuto il secondo incontro tra Fondazione Milan e alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado, dedicato alla tematica “I valori e il talento”, iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Costruire Futuro, Insieme!” di ActionAid e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti in partnership con Fondazione Milan.

Ospite d’onore Franco Baresi, Vicepresidente onorario AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan, che ha incontrato i giovani dell’Istituto Rizza di Siracusa, del Liceo Volta di Reggio Calabria e dell’Istituto Casanova di Napoli raccontandosi attraverso il suo libro “Libero di sognare” uscito nel 2021.

Fin dall’inizio, Franco ha conosciuto il calcio del “coraggio gentile” e, come lo ha raccontato nel libro, così ha fatto anche oggi davanti a studenti e studentesse nell’incontro che si è tenuto a distanza.

Ha parlato infatti del suo viaggio attraverso le tappe di una carriera straordinaria, svelando le emozioni che hanno accompagnato le brillanti vittorie e i momenti di crisi. Un lungo viaggio di libertà e passione. Fino alla partita d’addio nell’ottobre del 1997 e il primo indimenticabile ritiro di una grande maglia del calcio italiano: la numero 6 del Milan.

Insieme al moderatore dell’incontro Giuseppe Frangi, la leggenda rossonera ha fatto emergere tanti aspetti importanti della sua vita: la determinazione e l’impegno che trasformano i sogni in obiettivi, le difficoltà che ha incontrato nel suo percorso professionale (e non solo) e l’importanza di non perdere mai di vista i propri valori.

“Quando ero bambino non pensavo di diventare quello che poi sono diventato. Non accontentatevi mai, siate ambiziosi nella vita. Da tutte le situazioni e dalle persone che incontrate nel vostro percorso potete sempre imparare qualcosa. Ognuno di noi ha dentro di sé una passione, siete voi che dovete cercare di realizzarla ponendovi degli obbiettivi, l’importante è riuscire a farlo restando sé stessi senza cercare scorciatoie. In un mondo come quello di oggi che cerca continuamente di cambiarci, restare sé stessi è già un successo.”

In riferimento al ritiro della maglia racconta: “è stata una sorpresa anche per me, mi riempie d’orgoglio per tutto ciò che ho dato al Club in 20 anni di carriera. Un gesto che va oltre i successi e i trofei che ho alzato e che rappresenta il mio lascito sul piano umano”.

Come nell’incontro con le atlete della Prima Squadra femminile AC Milan, anche oggi i ragazzi e le ragazze si sono dimostrati curiosi riguardo la tematica intervenendo con tante domande che hanno fatto emergere i valori trasmessi dal calcio e dallo sport in generale. Per Baresi lo sport è un veicolo molto importante per i giovani “spesso ci dimentichiamo quanto siamo seguiti e le responsabilità che abbiamo di fronte ai ragazzi. I nostri comportamenti sono importanti!”.

Franco ha lasciato l’incontro con un augurio ai ragazzi e ragazze presenti e a tutte le nuove generazioni: “quando ho scritto questo libro ho detto che se fossi stato d’ispirazione anche solamente per una persona, allora sarei stato felice. Mi auguro che questa chiacchierata possa essere d’ispirazione per la vostra crescita e che possiate realizzare tutto quello che desiderate nella vita”.