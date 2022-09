Fondazione Milan a fianco dei rossoneri in Champions League: i dettagli

Il Milan scende in campo con la propria fondazione in Champions League per la celebrazione dei suoi 20 anni

AC MILAN SCENDE IN CAMPO INSIEME A FONDAZIONE MILAN – NELLA PROSSIMA UCL SARÀ PROTAGONISTA SULLA MAGLIA, NELL’AMBITO DELLA PROSSIMA CELEBRAZIONE DEI 20 ANNI

Il prossimo 20 febbraio 2023, Fondazione Milan compirà 20 anni. Per celebrare questo traguardo, AC Milan organizzerà diverse iniziative nel corso della stagione. La prima occasione sarà il palcoscenico prestigioso della UEFA Champions League. In tutte le partite della stagione 2022/23, infatti, le maglie della prima squadra maschile riporteranno sul retro il logo di Fondazione Milan. A partire da Salisburgo – Milan, ogni gara sarà l’occasione per ricordare i tantissimi progetti realizzati in questi primi 20 anni, ma soprattutto i prossimi traguardi che aspettano la charity rossonera, impegnata in progetti sociali in Italia e nel Mondo.