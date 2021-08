Florenzi sui social: «Carico per questa nuova avventura» – FOTO

Alessandro Florenzi ha rilasciato il primo post sui social da giocatore rossonero. Il suo messaggio – FOTO

Dopo l’intervista a MilanTV, Alessandro Florenzi ha rilasciato un messaggio social per presentarsi come nuovo giocatore rossonero: «Pronto per questa nuova avventura! Grazie a tutti per avermi accolto con entusiasmo e stima. Ora testa bassa e tanto sudore: concentrato sul campo e sugli obiettivi assieme ai miei compagni! Ciao Roma, lasciarti è sempre difficile. Con gratitudine, affetto, e rispetto. Ale.»