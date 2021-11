Florenzi pronto al rientro: con la Fiorentina in arrivo la titolarità?

Alessandro Florenzi è pronto al rientro. Il terzino romano, operatosi al menisco due mesi fa, può ricominciare a giocare senza intoppi

Dopo due mesi esatti dall’operazione al menisco, Alessandro Florenzi è pronto a tornare a giocare e soprattutto, a guadagnarsi il Milan. Il romano, impiegato titolare contro Lazio e Venezia, ha avuto un inizio difficile per via di una serie di problemi fisici.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, però, Florenzi potrebbe rientrare subito tra i titolari contro la Fiorentina. L’infortunio di Calabria, infatti, è un’occasione per il romano di mettersi nuovamente in mostra come terzino. Sempre viva però la concorrenza di Kalulu, ma l’ex Roma ha voglia di scendere in campo proprio al Franchi, dove segnò la sua penultima rete in Serie A nel 2018.