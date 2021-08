Florenzi, Milan ok ma la Roma deve prima risolvere una situazione

Florenzi, il Milan prima di tutto: intanto si tratta con la Roma per trovare una soluzione idonea al trasferimento che accontenti tutti

Florenzi, il Milan prima di tutto: intanto si tratta con la Roma per trovare una soluzione idonea al trasferimento che accontenti tutti. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione a pag. 9: “Florenzi vede solo rossonero. Contatti continui per l’accordo. Il terzino vuole il Milan,no ad altre offerte. Si può fare con l’obbligo di riscatto a certe condizioni”.

QUI ROMA- “Oggi la Roma ha un’altra priorità- si legge- consegnare a Mourinho il sostituto di Dzeko. Motivo per cui il d.s. giallorosso Tiago Pinto è volato a Londra per incontrare i dirigenti del Chelsea per Tammy Abraham. Una volta conclusa la spedizione inglese e in ogni caso definito l’acquisto di un nuovo centravanti- prosegue il quotidiano- la dirigenza giallorossa potrà concentrarsi anche sugli affari in uscita”.