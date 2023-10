Florenzi a Sky: «Poco recupero? Non deve essere un alibi»

Le parole del giocatore rossonero prima di Genoa Milan, sfida dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/24

Le parole di Alessandro Florenzi a Sky Sport prima di Genoa Milan:

LE DICHIARAZIONI – «Il calcio è veloce, cambia di domenica di domenica. Abbiamo in mente cosa vogliamo fare. Sono passate poche ore dalla partita di Dortmund, con un ambiente caldo come Genova, che hanno già battuto big. Non è facile recuperare, ma non deve essere un’alibi, dobbiamo entrare con cattiveria e cercare la vittoria»