Fiorentina-Puskas Akademia 3-3: la PARTITA di Kean e dell’obiettivo Milan Amrabat

Fiorentina-Puskas Akademia 3-3: i viola contro-rimontano gli ungheresi, ma nel finale subiscono pari. La partita di Kean e Amrabat

Finisce 3-3 Fiorentina-Puskas Akademia: la viola prima ribalta il risultato del primo tempo, ma nel finale viene recuperata per il pareggio finale del playoff di Conference League.

Dopo un primo tempo da dimenticare per la squadra di Palladino, nella ripresa i viola, che partivano in svantaggio 1-2, ribaltano il risultato. Le reti che hanno completato la rimonta sono del capitano Martinez Quarta e del nuovo acquisto Moise Kean, ex obiettivo del Milan. Al 66′ spazio anche per Amrabat, altro obiettivo del calciomercato rossonero. Nel finale però, in un momento che la squadra era in 10 per i crampi di Martinez Quarta, arriva il pari dei magiari.