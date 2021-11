Fiorentina Milan: terzini contati per Pioli. La situazione

Fiorentina Milan: Pioli ritrova Theo e Florenzi ma perde altri due terzini in nazionale. Ecco le alternative del tecnico rossonero

Pioli in emergenza terzini in vista di Fiorentina Milan. Questo è l’allarme che lancia Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il tecnico rossonero ritrova sulla sinistra Theo Hernandez, tornato dalla squalifica, e recupera dall’infortunio Alessandro Florenzi.

Per due che recuperano, però, ecco che si fermano gli altri due. Uno spiacevole mantra dalle parti di Milanello che va avanti ormai da un paio di anni. In Nazionale si sono fermati infatti Calabria sulla destra, per uno stiramento e Ballo Touré, rimandato indietro dal Senegal per un sospetto strappo muscolare. A Firenze, quindi, Pioli si affiderà a Theo sulla sinistra ma senza alternativa. Mentre a destra, ballottaggio tra Florenzi, rientrato da poco e Pierre Kalulu.