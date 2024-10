Fiorentina Milan, Pellegatti SCONFORTATO: «Della partita di ieri sera non ho CAPITO questa cosa»

Fiorentina Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, è sconfortato per i mancati rigori calciati ieri da Pulisic: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così dopo Fiorentina–Milan:

PAROLE – «Sconfitta pesante, la squadra ha avuto un atteggiamento molle, non si è salvato nessuno. Non riesco a capire perchè Pulisic non abbia calciato lui i rigori, rimane un mistero. Questa era la volta buona per dare continuità in Serie A, purtroppo ci siamo fermati di nuovo. Adesso arrivano due settimane pesanti, tutti dentro alle polemiche. Che Milan ritroveremo in Champions e contro l’Udinese? Se giochi così non vinci».