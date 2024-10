Fiorentina Milan, Terim DIFENDE Fonseca: «Di lui mi PIACCIONO tante cose. Ecco QUALI»

Fiorentina Milan, Terim, ex tecnico di entrambe le squadre, ha analizzato la gara di questa sera al Franchi: le sue dichiarazioni

Fiorentina Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport Terim ha dichiarato:

LA SUA PARTITA – «Sì, Fiorentina contro Milan, le mie due squadre del cuore in Serie A. Lo sa che da allenatore dei viola ho battuto il Milan due volte e poi sulla panchina rossonera ho sconfitto la Fiorentina nell’unica occasione in cui l’ho incontrata? Sì, è proprio la mia partita: non l’ho mai persa, che fossi il tecnico dell’una o dell’altra».

FONSECA É DA SCUDETTO – «A me piace molto, sia come allenatore che come persona. Si vede che vuole sempre giocare un calcio moderno, offensivo, anche gradevole da ammirare. E poi è educato nei modi e nelle parole».

CARATTERE – «Ognuno ha il proprio carattere e personalità. Fonseca è molto elegante, giusto sia un signore nel comportamento».

L’INTERVISTA DI TERIM ALLA GAZZETTA DELLO SPORT