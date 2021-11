Fiorentina Milan: Nastasic, Dragowski e Maleh. Le ultime sugli avversari

Fiorentina Milan: Italiano deve fare la conta con i suoi, oltre a valutare gli acciaccati degli ultimi giorni. La situazione dei viola

Nonostante la sosta per le nazionali, Vincenzo Italiano sta cercando di mettere insieme i pezzi in vista di Fiorentina Milan, in programma sabato prossimo al Franchi. Secondo quanto riferisce Radio Bruno, il tecnico viola sta lavorando a ranghi ridotti verso la gara contro i rossoneri.

Il difensore serbo Nastastic sarà chiamato a fare degli approfondimenti nei prossimi giorni. Per lui si parla di un problema al muscolo soleo. C’è da registrare un fastidio alla schiena per Maleh, ma che non appare niente di grave. Tornato al lavoro Dragowski, mentre fa passi in avanti Kokorin. In difesa, ipotesi Amrabat per la gara contro il Milan così come Pulgar, anche se Italiano ha lavorato con Venuti e Igor in questi giorni.