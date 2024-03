Fiorentina Milan, Orlando avvisa i rossoneri: «Gara complicata per un motivo. E peserà quell’assenza»

Fiorentina-Milan, Massimo Orlando, ex calciatore, ha avvisato i rossoneri di Stefano Pioli: partita molto complicata

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato la gara di questa sera tra Fiorentina e Milan. Sfida difficile per i rossoneri anche in virtù dell’assenza per squalifica di Theo Hernandez.

PAROLE – «Sarà una partita particolare. Come successo con Astori, Firenze in queste situazioni si ricompatta. Sarà una grande festa in onore di chi ha dato tanto alla Fiorentina. Sarà difficile per il Milan, a cui mancherà anche Theo Hernandez».