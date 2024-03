Fiorentina Milan, Baiocchini annuncia: «Vi dico quando sono attesi i Nazionali a Milanello. Su Pulisic e Musah...»

Fiorentina-Milan, Manuele Baiocchini, noto giornalista, ha parlato del ritorno dei Nazionali a Milanello e non solo: le dichiarazioni

In collegamento per Sky da Milanello, Manuele Baiocchini ha parlato così:

PAROLE – «Oggi primo allenamento della settimana per il Milan in vista della Fiorentina. Felicità per Pulisic e Musah che hanno vinto la CONCACAF in finale con il Messico per 2-0. Pulisic grande protagonista, ha giocato anche ieri per 93 minuti, Musah solo nel finale. L’ex Chelsea sarà stanco ma felice. Oggi torneranno Leao e Bennacer, per quanto riguarda i francesi, che nella prima partita si saranno riposati. probabilmente giocheranno domani contro il Cile. Loro con Reijnders e Okafor torneranno mercoledì pronti per la gara di sabato».