Fiorentina Milan: anche Biraghi lascia il ritiro! Il motivo

Fiorentina Milan: dopo Davide Calabria, anche Cristiano Biraghi lascia il ritiro della Nazionale italiana. Ecco la motivazione

Non c’è pace a Coverciano per Roberto Mancini. Dopo il forfait di Bastoni e di Calabria, anche Cristiano Biraghi ha abbandonato il ritiro azzurro per tornare a casa. Anche lui sarà a rischio per Fiorentina Milan?

Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, Biraghi lascia il raduno per motivi personali. Di conseguenza, è molto difficile rispondere al quesito precedente in queste situazioni. Probabilmente, nei prossimi giorni sarà magari proprio lo stesso giocatore che farà sapere qualcosa di più.