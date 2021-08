Fiorentina, mega offerta dalla Liga per Vlahovic: i dettagli

Fiorentina: assalto di una big spagnola per il talento classe 2000 Dusan Vlahovic, accostato a più riprese anche al Milan

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone è pronto a fare razzia di talenti nel campionato italiano: dopo l’acquisto dell’argentino De Paul, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina, l’ex centrocampista di Inter e Lazio avrebbe sondato il terreno per un altro talento cristallino della nostra Serie A: Dusan Vlahovic, ventunenne attaccante della Fiorentina.

Nonostante l’accordo per il rinnovo contrattuale del serbo, scadente nel 2023, venisse catalogato ormai come pura formalità dalle parti di Firenze, il club Campione di Spagna avrebbe offerto ben 50 milioni di euro per far vacillare le resistenze del patron viola, Rocco Commisso. L’attaccante della viola è stato a lungo cercato dal Milan.