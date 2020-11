Filippo Galli: «Milan consapevole della sua forza, l’ha dimostrato ieri sera»

Filippo Galli ha parlato a Sky Sport 24 dell’ottimo inizio di stagione vissuto dal Milan, ecco le parole dell’ex difensore rossonero

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Filippo Galli ha così parlato dello straordinario momento vissuto dal Milan: «Direi che ciò che piace oggi del Milan è la consapevolezza della propria forza, è un Milan che sa stare bene in campo in cui ognuno lotta per l’altro. Ricordo ieri un contropiede del Napoli con praticamente gli attaccanti rossoneri che sono ripiegati per aiutare i compagni di difesa. Credo che Pioli abbia fatto un grande lavoro ma c’è anche una questione di attitudine, che manca al Napoli come ha detto Gattuso, che sicuramente è stata instaurata dal lavoro di Ibrahimovic e Pioli».

GIUSTO MIX – «Il mix di esperienza e di gioventù è la cosa migliore. Il Milan sembra aver trovato la formula magica. Ibra riesce a fare la differenza e al contempo sa trarre il meglio dai propri compagni. L’affinità tra alcuni giocatori come Rebic-Theo e Ibra sono frutto del lavoro settimanale».

DIRIGENTI – «Maldini ha dei meriti enormi ma non bisogna dimenticarsi anche di Frederic Massara che forse a livello di conoscenza del calcio internazionale è uno dei più preparati in assoluto».