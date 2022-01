FIFA 22,Team of the Year: i difensori e portieri candidati

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Svelate le nomination di Fifa 22 dei candidati TOTY (Team of the year). Ecco la lista di difensori e portieri. Presenti anche 3 rossoneri e un ex della squadra di Pioli: tra i portieri Maignan e l’ex Donnarumma, tra i difensori Kjaer e Theo Hernandez. Ecco la lista completa:

Nomination FIFA 22 TOTY | Portieri

POR Ederson Moraes (Manchester City)

POR Emiliano Martínez (Aston Villa)

POR Édouard Mendy (Chelsea)

POR Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

POR Mike Maignan (Milan)

POR Jan Oblak (Atletico Madrid)

POR Thibaut Courtois (Real Madrid)

Nomination FIFA 22 TOTY | Difensori

TD Kieran Trippier (Newcastle United)

TD Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

TD João Cancelo (Manchester City)

TD Kyle Walker (Manchester City)

TD Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

TD Jesús Navas (Siviglia)

TS Alphonso Davies (Bayern München)

TS Jordi Alba (Barcellona)

TS Reinildo (Lille)

TS Luke Shaw (Manchester United)

TS Theo Hernández (Milan)

TS Christian Günter (Friburgo)

LWB Leonardo Spinazzola (Roma)

DC Mats Hummels (Borussia Dortmund)

DC Azpilicueta (Chelsea)

DC Antonio Rüdiger (Chelsea)

DC Milan Škriniar (Inter)

DC Rúben Dias (Manchester City)

DC Simon Kjær (Milan)

DC Marquinhos (Paris Saint-Germain)

DC Leonardo Bonucci (Juventus)

DC Giorgio Chiellini (Juventus)

DC David Alaba (Real Madrid)

DC Jules Koundé (Siviglia)

DC Cristian Romero (Tottenham Hotspur)