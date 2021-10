Ferri: «Scudetto? Il Milan ha qualcosa in più per atteggiamento tattico»

Riccardo Ferri ha parlato in un’intervista rilasciata a Tuttosport di corsa Scudetto. Le parole dell’ex calciatore di Inter e Sampdoria

«La Juventus tornerà presto a essere competitiva. Il Milan ha qualcosa in più come atteggiamento tattico, sa soffrire per poi colpire ed è ancora senza Ibra. La curiosità è vedere se il Milan cambierà. Juve, Milan e Napoli possono giocarsela con l’Inter. La Coppa d’Africa toglierà grande qualità un po’ a tutti ma soprattutto a Spalletti».

