Ferri azzarda il paragone: «Per fisicità Lukaku mi ricorda Gullit»

Ai microfoni di FcInter1908, l’ex difensore Riccardo Ferri ha paragonato l’attaccante nerazzurro Lukaku a Ruud Gullit

Romelu Lukaku come Ruud Gullit. È questo il paragone che Riccardo Ferri, ex difensore centrale dell’Inter, ha azzardato ai microfoni di FcInter1908. Ecco le sue dichiarazioni.

«La fisicità di Lukaku me la ricordo in Ruud Gullit. Aveva un ruolo diverso Ruud ma aveva la stessa forza che oggi vedo in Lukaku. E io con Gullit ho anche giocato alla Sampdoria oltre che sfidarlo nei derby.»