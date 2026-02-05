Ferrara commenta la stagione di Leao: «Ha avuto problemi fisici! Il confronto con questo giocatore della Juve…». Segui le ultimissime

Il panorama calcistico italiano continua a interrogarsi sulle gerarchie dei talenti più puri del campionato. Recentemente, Ciro Ferrara, ex difensore di caratura mondiale e icona della Nazionale italiana, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di TMW (TuttoMercatoWeb). Al centro della sua analisi, il rendimento di due ali d’attacco formidabili: Rafael Leao e Francisco Conceicao. Le sue parole arrivano in un momento di grande fermento per il club meneghino, impegnato in una vera e propria rivoluzione interna.

PAROLE – «Leao e Conceicao? Tutti e due hanno avuto qualche problema fisico, ma sono importanti per le rispettive squadre. La cosa che conta per un allenatore, immagino, è che nel momento in cui mancano questi due, il resto della squadra si comporti in maniera giusta. Sono due che possono creare e fare la differenza»

La gestione di Massimiliano Allegri e il talento portoghese

Secondo Ciro Ferrara, l’apporto di Rafael Leao, l’esterno portoghese dalla velocità funambolica e dal dribbling fulminante, resta un pilastro imprescindibile per le ambizioni del Diavolo. Tuttavia, l’ex calciatore ha sottolineato come la guida di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano noto per la sua gestione equilibrata dei campioni e la sua meticolosità tattica, stia cercando di spingere il numero 10 verso una maggiore concretezza sotto porta.

In conclusione, le parole di Ciro Ferrara certificano che il nuovo binomio composto da Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare in dirigenza sta portando i frutti sperati, valorizzando al meglio il capitale umano della società.