Ferrara: «Il Milan ha bisogno di un difensore, più che un attaccante»

Ciro Ferrara ha detto la sua sul mercato rossonero ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le sue parole

Ciro Ferrara ha detto la sua sul mercato rossonero ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le sue parole:

«Secondo me ha più bisogno di un difensore che di un attaccante, visto il grave infortunio di cui purtroppo è stato vittima Kjaer. In avanti penso che gli indisponibili possano recuperare in tempi più brevi e poi Pioli sta già sperimentando nuove soluzioni, per esempio Krunic falso centravanti. Il mercato di gennaio è importante, ma sconta due limiti: è difficile che i giocatori forti forti si muovano a stagione in corso e poi acquistare qualcuno da un altro campionato rappresenta sempre un’incognita, perché ogni calciatore che arriva dall’estero ha bisogno di ambientarsi con i suoi tempi. Milenkovic della Fiorentina per la difesa? Potrebbe essere una soluzione, perché è già “dentro” la Serie A».