Ferguson Milan, l’agente conferma: «Tante big lo cercano, ho questa certezza»

Ai microfoni di Sportitalia, l’agente di Lewis Ferguson, accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato così del futuro del suo assistito

Le parole ai microfoni di Sportitalia dell’agente di Lewis Ferguson, accostato anche al calciomercato Milan, sul futuro del suo assistito:

LE PAROLE – «È un giocatore che, come ha spiegato lo stesso Thiago Motta, è capace di coprire in maniera egregia più posizioni in campo e questa è sicuramente una qualità importante per un ragazzo di 24 anni. A gennaio non si è fatto avanti nessun club per lui, per la chiara intenzione del Bologna di ritenerlo incedibile, ma siamo consapevoli che ci sono grandi club che lo seguono. Quando verrà il momento giusto, sia per il giocatore che per il club, sono certo che farà questo passo importante nella propria carriera»