Felipe Anderson Milan, il brasiliano ha detto sì a questo club! Pronto a lasciare la Lazio

Felipe Anderson Milan, il brasiliano ha detto sì a questo club di Serie A! Pronto a lasciare la Lazio all’inizio della prossima stagione

Accostato in passato al calciomercato Milan, Felipe Anderson pare essere vicinissimo a trasferirsi in un altro club di Serie A. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno con la Lazio e, nonostante l’offerta dei biancocelesti da 3,5 milioni di euro per quattro anni, il rinnovo è lontano.

Come riferisce Tuttosport, ad approfittare di questa situazione è la Juve, che da tempo osserva l’esterno d’attacco. Secondo il quotidiano torinese il calciatore ha già detto sì ai bianconeri.