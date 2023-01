Felipe Anderson: «Non è facile sostituire Immobile»

Felipe Anderson, attaccante brasiliano della Lazio, ha commentato la vittoria contro il Bologna in Coppa Italia: le sue parole

Intervistato da Mediaset, Felipe Anderson ha commentato così la vittoria della Lazio sul Bologna in Coppa Italia:

«Sono molto contento perché è un gol che aiuta molto la squadra dopo un avvio del nuovo anno difficile. Non abbiamo vinto le prime due partite che erano importanti. Devo solo ringraziare i miei compagni che mi fanno supporto. Non è facile sostituire il cannoniere dell’Italia, un giocatore che ha fatto tantissimi gol in Europa».