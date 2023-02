Fattori: «Il MIlan Femminile no ha trovato l’11 ideale, su Adami..»

A Tutto Calcio Femminile” è intervenuto Sauro Fattori dicendo la sua sulla stagione del Milan Femminile. Le parole

A Tutto Calcio Femminile” è intervenuto Sauro Fattori dicendo la sua sulla stagione del Milan Femminile. Le parole:

«Delusione Milan? Le rossonere sono secondo me fuori dal discorso Champions e mi dispiace molto. Per come la vedo io da fuori ci sono stati un pò troppi cambiamenti anche a livello di formazione titolare. Questo la squadra l’ha pagato. E ancora forse la squadra ideale non l’ha trovata. Il Milan fa benissimo una domenica, poi sbaglia l’altra. Vuol dire che manca concretezza. Hanno perso un pò la fase difensiva e l’hanno pagato. Poi in mezzo al campo io ho le mie idee: vedo che non sta giocando Adami e io personalmente non riesco a capirlo. È una giocatrice che da un equilibrio esagerato alla squadra. Però Ganz avrà i suoi motivi. Mi sembra comunque una squadra un pò sbilanciata diciamo»