Fattore San Siro, c’è una spiegazione e Pioli ci sta lavorando

San Siro, i risultati indicano una tendenza negativa tra le mura amiche. La spiegazione di Pioli

Eliminiamo subito il fattore pubblico, che in questa stagione non è stato presente né in casa né in trasferta. Il Milan tuttavia tra le mura amiche non ha ottenuto grandi risultati, basti pensare che nelle ultime cinque non ha mai conquistato i tre punti.

La spiegazione va cercata sull’atteggiamento degli avversari, che a Milano tendono a chiudersi aspettando i rossoneri. In trasferta i ragazzi di Pioli possono, invece, sfruttare il gioco di rimessa. Anche così si spiega il rendimento di Leao e di altri giocatori negli spazi aperti delle partite fuori casa.