Fattore Origi: i numeri del belga nelle varie posizioni d’attacco

Il primo acquisto di quest’anno del Milan è stato Origi. Non solo in attacco come punta ecco i numeri del belga

Il neo attaccante rossonero al Liverpool ha realizzato in 165 presenze 51 gol e 21 assist come punta centrale, 9 gol e 3 assist come esterno sinistro in 51 presenze, e 5 gol e 2 assist in 17 presenze come esterno destro