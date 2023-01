Fattore Mascarello: sesto assist stagionale per la rossonera

Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha battuto la Sampdoria. Tra le protagoniste anche Marta Mascarello, autrice di un un assist

Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha battuto la Sampdoria. Tra le protagoniste anche Marta Mascarello, autrice dell’ assist per il definitivo 0-3 di Bergmaschi.

Per l’ex Fiorentina è il sesto in stagione. Ormai la numero 12 rossonera sta diventando sempre più perno inamovibile per Maurizio Ganz.