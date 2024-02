Farioli Milan, i rossoneri pensano all’allenatore italiano? Gli scenari per il dopo Pioli. Ecco i profili seguiti dai rossoneri

Francesco Farioli sta stupendo tutti sulla panchina del Nizza sia per risultati che per il gioco espresso dalla propria squadra, tanto da attirare su di sé le attenzioni del Milan. Non è un segreto che il futuro di Stefano Pioli con ogni probabilità sarà lontano dal club meneghino.

Come riferisce Tuttosport, non c’è solo Antonio Conte tra i piani dei rossoneri: il profilo di Farioli rischia di prendere quota nei prossimi mesi e si candida con decisione alla panchina del Diavolo.