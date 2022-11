Fagioli, parla il fratello: «Per la Juventus ha detto di no al Milan». Il retroscena sul giovane centrocampista bianconero

Il fratello maggiore di Nicolò Fagioli, giovane centrocampista della Juventus che ha appena esordito in Nazionale maggiore, ha svelato diversi retroscena sul giocatore.

RETROSCENA – «Nicolò è un mammone, la distanza non gli è mai piaciuta. Quando era nelle giovanili della Cremonese ha detto no al Manchester United: non si sentiva pronto per lasciare l’Italia. E per la Juve ha preferito declinare l’interesse dell’Inter (con cui fece un provino), del Milan e dell’Atalanta. La sua fede bianconera ha prevalso su tutto».