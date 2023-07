Ponciroli: «Milan intrigante, Pioli...»

Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha commentato il nuovo corso del Milan targato Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così del Milan:

È un mercato intrigante. Vedo tanti tifosi rossoneri preoccupati, io credo invece che comunque vado questo Milan è intrigante. La nuova dirigenza sta lavorando su giocatori funzionali per un nuovo modo di pensare calcio. Pioli sta lavorando a un nuovo modulo, voglio dare fiducia a questo mercato. Chiaramente però manca un centravanti, Pulisic darà una mano ma in altri ruoli. Manca il centravanti così come in tanti club europei, di centravanti buoni ce ne sono pochi e costano un salasso