F. Galli: «Milanello veniva affittato per fare i matrimoni»

Filippo Galli quest’oggi ha rivelato alcuni fatti risalenti al passato. Nella fattispecie, l’ex rossonero ha spiegato la situazione economica del Milan di Farina prima dell’arrivo in pompa magna di Silvio Berlusconi. Ecco la parole dell’ex giocatore del Milan nel corso di una diretta Instagram con Carlo Pellegatti: «La gestione Farina? La squadra era in ritiro e per problemi finanziari della società Milanello veniva affittato per i matrimoni, poi abbiamo avuto la fortuna che la proprietà passasse a Fininvest» ha sottolineato Galli nell’intervista.