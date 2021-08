Ex obiettivi, la cessione di Belotti diventa un rebus: parla Ferrante

Andrea Belotti e l’intrigo di mercato a cui è legato: ecco le dichiarazioni sul futuro dell’attaccante del Torino

Andrea Belotti lascia il Torino? Le parole di Ferrante, ex attaccante granata, a Tuttosport, riguardo all’ex obiettivo del Milan.

«Penso che le sue siano parole giuste, piene di significato. Belotti è un giocatore imprescindibile, ma nessuno deve convincerlo a restare. Deve partire dalla sua testa, io penso possa rimanere: può superare sia me che Pulici in termini di gol e glielo auguro di cuore, non gli manca nulla. Ma ovviamente ci sono sirene che lo possono portare altrove. Se vuole rimanere deve farlo con la testa giusta, perché lui è il leader del gruppo ed è diventato il simbolo della Torino granata. Juric ovviamente spera che il Gallo possa restare: iniziare la stagione con lui in attacco significa avere già una base forte»