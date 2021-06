Ex Milan – Ufficiale il ritorno di Boateng all’Hertha Berlino

L’ex giocatore rossonero Kevin Prince Boateng è tornato all’Hertha Berlino: il comunicato ufficiale del club tedesco

Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. E’ ufficiale il ritorno per l’ex giocatore rossonero, che ha trascorso l’ultima stagione al Monza.

«L’Hertha BSC non è un club qualsiasi per me. Sono qui per restituire qualcosa. Ho viaggiato molto negli anni e ho imparato molto, ma devo tutto questo, tutta la mia carriera, a questo club. Non l’ho mai dimenticato, l’Hertha è sempre stato nel mio cuore», le prime parole del ghanese.