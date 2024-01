Ex Milan, Tiago Djaló ad un passo dal ritorno in Serie A. La situazione

Ex Milan, Tiago Djaló è ad un passo dal ritorno in Serie A: accordo tra Juve e Lille per il difensore. Cosa succede adesso

Come riportato da Fabrizio Romano. l’ex Milan Tiago Djaló è ad un passo dal trasferimento alla Juve già a gennaio.

I bianconeri hanno trovato un accordo con il Lille sulla base di 3.5 milioni di euro. Sta ora al difensore decidere se accettare subito la Juve o rispettare l’accordo con l’Inter per il prossimo giugno. In questo secondo caso il club francese è pronto a mettere 6 mesi in panchina l’ex rossonero.