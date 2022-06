Ex Milan, futuro in Turchia per Taarabt? Ritroverebbe Balotelli e Seedorf

Otto anni dopo, Adel Taarabt potrebbe tornare a giocare con Mario Balotelli. L’ex Milan è nel mirino del Adana Demirspor

Come riporta A Bola l’ex Milan, attualemente al Benfica, è nel mirino del Adana Demirspor. In turchia ritroverebbe sia Super Mario che Clarence Seedorf a distanza di otto anni dalla stagione 2014, in cui i rossoneri chiusero all’ottavo posto in Serie A.