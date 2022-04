Ritiro Higuain, papà Jorge svela il possibile futuro del figlio. Le dichiarazioni sull’ex attaccante del Milan

Ai microfoni di TNT Sports, Jorge Higuain ha parlato del possibile futuro del figlio dopo il ritiro.

LE PAROLE – «Mi piacerebbe se in qualche modo restasse legato al calcio dopo il ritiro. Gonzalo è un ragazzo che conosce bene questo ambiente, ha giocato in tanti Paesi e ha tutto per trionfare ancora. Sarebbe un peccato se non continuasse a lavorare in questo mondo. Tutti lo rispettano in Europa e altrove, gli ho sempre detto di non prendersela per le critiche sui social e concentrarsi invece sulla grande carriera che ha fatto».