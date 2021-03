Ex Milan – Ricordate Gustavo Gomez? In Brasile un grande riconoscimento

Il paraguaiano ex difensore rossonero Gustavo Gomez ha disputato una grandissima stagione con la maglia del Palmeiras

Passato senza gloria dalle parti di Milano, Gustavo Gomez si sta rifacendo eccome con la maglia del Palmeiras. Il difensore paraguaiano, fresco di vittoria della Copa Libertadores, è stato appena inserito nella top XI del Brasileirao.

In maglia Milan per lui 20 presenze 2 stagioni prima del ritorno in Sud America.