Ex Milan, Pellegri: «Mi manca una cosa fondamentale»

Pietro Pellegri, attaccante del Torino ed ex Milan, ha ammesso come il suo più grande difetto sia la mancanza di continuità

Intervistato da Sky, Pietro Pellegri ha parlato così dopo la rete realizzata oggi in Udinese-Torino:

«Venivamo da una serie di risultati non positivi. Oggi però siamo riusciti a vincere con una grande prestazione, l’importante è questo. Ho avuto difficoltà a inizio anno, ora devo trovare la continuità di cui ho bisogno. Con mio padre ho un rapporto professionale, ma è normale che si emozioni per i miei gol. Ci siamo rilanciati sotto il profilo della vittoria ma avevamo giocato bene anche nelle ultime gare quando il risultato non era arrivato».