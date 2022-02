Ex Milan – Kalinic risolve il contratto con l’Hellas Verona: ritorno in patria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Hellas Verona ha comunicato con una nota ufficiale la rescissione del contratto con l’attaccante Nikola Kalinic.

COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinić, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. Hellas Verona FC ringrazia e saluta affettuosamente ‘Kale’, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva».

L’attaccante andrà all’Hajduk Spalato, la stessa società lo ha già presentato ai canali ufficiali con un video.