Ex Milan, Italiano: «Impressionato da Piatek»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, intervenendo in conferenza stampa ha speso bellissime parole per Piatek, ex attaccante del Milan:

«Mi impressiona la professionalità. Ha tanta voglia di migliorare, sembra un ragazzino. Il gol che ha fatto contro il Verona è segno di qualità che dimostrano come dentro l’area vede la porta ad occhi chiusi. Gli faccio sempre i complimenti».