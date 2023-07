Ex Milan, Gilardino: «C’è tanto su cui migliorare al Genoa»

L’ex giocatore del Milan, ora allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato così in vista della prossima stagione

Al termine dell’amichevole vinta contro il Monaco, l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione di Serie A. Queste le parole dell’ex Milan.

LE PAROLE – «È stato un ottimo allenamento, ho visto le richieste che avevo fatto in preparazione della gara e prima, in riunione tecnica. Abbiamo dimostrato di essere squadre compatta, devota al sacrifico. Siamo ancora in preparazione, ma tra due settimane giochiamo in Coppa Italia e poi esordiamo in campionato: volevo una risposta dai ragazzi che dal punto di vista dell’atteggiamento c’è stata. Ci sono tante cose su cui dobbiamo migliorare. Lo sappiamo noi, lo sanno i ragazzi. C’è volontà di crescere e migliorare e la crescita si farà nei prossimi giorni, col lavoro, negli allenamenti».