Ex Milan, Gattuso recrimina: «Marsiglia? Sono preoccupato da questo»

Ex Milan, Gennaro Gattuso, attuale allenatore del Marsiglia, si dice preoccupato del momento della sua squadra

Gennaro Gattuso, ex Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Marsiglia contro il Lens.

PAROLE – «Non esiste una sconfitta giusta o ingiusta. Abbiamo speso tante energie, la partita è stata molto fisica. Abbiamo sofferto relativamente, sia tecnicamente che fisicamente. Se mi avessero chiesto il risultato esatto di questa partita, avrei detto che era una partita da pareggio. Non mi piace parlare di sconfitta, perché la parola sconfitta è un termine per deboli. Dobbiamo fare molto meglio per conquistare punti, ci vuole tanto impegno dal punto di vista tecnico e bisogna vincere più duelli. Sì, sono un po’ preoccupato. Dobbiamo lavorare ogni giorno per trovare soluzioni, anche a livello mentale».