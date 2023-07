Ex Milan, El Shaarawy: «Ci aspetta una stagione dura con la Roma»

L’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha parlato così delle sensazioni per la nuova stagione. Le parole dell’ex Milan

Intervenuto ai canali ufficiali della Roma, Stephan El Shaarawy ha espresso quelle che sono le sue sensazioni in vista della stagione che sta per cominciare. Queste le dichiarazioni dell’attaccante ex Milan.

LE PAROLE – «Il ritiro sta procedendo bene. Stiamo lavorando forte con grande serietà. Ci aspetta una stagione dura. Vogliamo fare bene ed arrivare al meglio all’inizio del campionato. Segnare è sempre bello ma ora l’obiettivo è trovare la forma migliore per tutti e arrivare al meglio all’inizio del campionato. Vogliamo fare bene bene sia in Europa, sia in campionato, in tutte le competizioni».