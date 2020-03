Europei nel 2021? l’UEFA precisa: «si chiameranno comunque Euro 2020»

La decisione di rinviare gli Europei all’estate del 2021 è già stata presa e comunicata ufficialmente. Nella giornata di oggi però l’UEFA ha voluto specificare una rilevante precisazione: «Sebbene sia stato provvisoriamente fissato dall’11 giugno all’11 luglio 2021, Euro 2020 resterà con il nome di UEFA Euro 2020».

L’organo europeo inoltre ha fatto chiarezza anche sulle logistiche dell’evento, che dovrebbero rimanere le medesime: «Confidiamo che tutti i nostri luoghi rimarranno gli stessi, garantendo che il torneo rimanga fedele alla sua visione originale di organizzare un evento veramente europeo».

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June – 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020