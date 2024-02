Europa League Milan, trofeo nel mirino e non solo: la Coppa può garantire queste entrate al Diavolo

Europa League-Milan, non solo il trofeo nel mirino: l’aspetto economico assume un contorno rilevante. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la voglia di Europa League del Milan non riguarda solo la possibilità di vincere il trofeo, che sarebbe il primo nella storia rossonera, ma anche di incassare importanti introiti in vista del prossimo mercato estivo.

Se i rossoneri dovessero vincere la competizione guadagnerebbero 15 milioni di euro dalla UEFA a cui andrebbero aggiunti i soldi del market pool e quelli del botteghino per le tre partite in casa di ottavi, quarti e semifinali. Inoltre vincendo la competizione il Milan si qualificherebbe anche alla prossima edizione della Supercoppa Europea che vale un incasso intorno ai 3.5 milioni. La caccia ai circa 40 milioni di euro è aperta.