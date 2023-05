Euroderby, è l’ultimo atto: in ballo la finale e molto più. Pioli e Inzaghi si ritrovano per scrivere la loro storia e quella del club

È il giorno della semifinale di ritorno tra Milan e Inter: è il giorno dove si stabilisce chi sarà la finalista di Champions, si sceglierà il destino di due squadre. Si parte con il 2-0 a favore dei neroazzurri, che sembrano avere già il biglietto per Istanbul. È una semifinale di Champions, è un derby: tutto può accadere.

Se la vigilia dell’andata sembrasse dettare un certo equilibrio tra le due squadre, ora la bilancia pende dalla parte dei neroazzurri. Sette vittorie di fila per la squadra di Inzaghi, che ha ritrovato carattere e gioco. Per Pioli, invece, altra dura frenata con il 2-0 subito contro lo Spezia fuori casa, con tanto di squadra a colloquio con la curva rossonera.

Sono situazioni ribaltate. Inzaghi giocava grazie ai singoli in ripartenza, Pioli ha vinto uno scudetto con la forza di squadra. Ora il tecnico dell’Inter ha ritrovato fluidità di gioco, come si è visto in occasione del gol di Dimarco; l’allenatore rossonero, la cui squadra non è più corta e compatta, spera di appoggiarsi ai suoi giocatori più forti, Leao e Theo, per poter ribaltare il grande svantaggio che si ritrova. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.