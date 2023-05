Euroderby, il Milan ritrova Leao ma non basta: a Pioli serve… Il portoghese sarà titolare, ma non sarà in grado di decidere un derby

Il Milan e Stefano Pioli ritrovano Rafael Leao. Il rossonero, dopo l”infortunio muscolare, torna ad essere a disposizione dei rossoneri per il derby di ritorno di Champions League. Un uomo solo, però, non posta gli equilibri. Non può ribaltare il risultato, soprattutto se si parla di un 2-0 a favore dei neroazzurri.

Il Milan deve ritrovarsi prima di tutto come squadra. Dimenticare i 45 minuti messi in mostra nell’Euroderby di andata e approfittare della ritrovata coppia sulla fascia di sinistra. Una delle chiavi del match, infatti, sarà la velocità di Theo Hernandez e di Leao. L’Inter non lascerà campo al portoghese come ha fatto il Napoli in Champions League al San Paolo, ma non è detta l’ultima parola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.