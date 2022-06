Euro2022, Guagni a caccia della convocazione, c’è da convincere Bertolini

Si avvicina l’inizio di Euro 2022, Alia Guagni inserita nella lista del pre raduno dell’Italia femminile a caccia della convocazione

Come riportato da Tuttocalciofemmnile per quello che ha dimostrato in questo inizio di 2022 con la maglia del Milan non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua presenza in Inghilterra. Bertolini, invece, tiene ancora in sospeso la posizione della rossonera. Anche perchè sulle corsie estene sono cresciute sia Soffia che Di Gugliemo e la cittï considera Bergamaschi un difensore. Offensivo ma sempre difensore.